Hyundai INSTER признан лучшим компактным электрокаром

Компактный электрокар Hyundai INSTER, известный в Южной Корее как CASPER ELECTRIC, одержал победу в рейтинге журнала Auto Bild, набрав 558 баллов из 800 возможных по семи критериям: кузов, удобство, силовая установка, ходовые качества, подключаемые возможности, экономичность и экологичность. 32cars.

Ближайшие соперники значительно отстали: второй результат составил 503 балла, третий — 501 балл. Особо отмечена энергоэффективность модели — 6,71 км/кВт·ч в реальных условиях, что на 20–30% превосходит показатели конкурентов. Благодаря этому запас хода INSTER достигает 308 км, а также снижены затраты на обслуживание, что позволило автомобилю обогнать оппонентов на 13 баллов в категории экономичности.

Кроме того, INSTER выделился в номинациях «Удобство» и «Ходовые качества»: тормозной путь со 100 км/ч до полной остановки составил 35,8 метра — на три метра короче, чем у ближайшего конкурента. Эксперты также похвалили точность рулевого управления и устойчивость на дороге.