Японцы протестировали УАЗ Hunter: чем удивил российский внедорожник

Российский УАЗ Hunter неожиданно оказался в центре внимания японских автоэкспертов. Редкий для местных дорог внедорожник прошёл тест-драйв в Японии и вызвал бурное обсуждение: одни увидели в нём грубый, устаревший автомобиль, другие — честный рамный внедорожник с характером.

Для японского рынка УАЗ Hunter — настоящая экзотика. Если легендарную «буханку» в Японии уже знают, то Hunter здесь воспринимают как редкий и почти неизвестный автомобиль. Именно поэтому тест российского внедорожника быстро привлёк внимание местных журналистов и автолюбителей.

Первое впечатление оказалось противоречивым. Японские эксперты сразу обратили внимание на максимально простой салон: внутри почти нет привычных удобств, а интерьер выглядит слишком аскетично даже по меркам утилитарного SUV. Журналистов удивило отсутствие тахометра, небрежная сборка и жёсткое водительское кресло, которое сравнили с парковой скамейкой.

Но уже после первых минут за рулём тон обзора начал меняться. Несмотря на грубоватую эргономику, УАЗ Hunter сумел приятно удивить настройками. Японский журналист отметил неожиданно приятную работу механической коробки передач, хорошую обзорность и мягкую тягу двигателя. Даже при массе 1,8 тонны внедорожник оказался понятным и лёгким в управлении.

Главный сюрприз — не в салоне и не в управляемости, а в цене. В Японии УАЗ Hunter стоит около 3,5 млн иен, или примерно 2,26 млн рублей. Именно стоимость стала главным поводом для споров: за эти деньги японские водители ожидают куда более современный автомобиль.

Один из журналистов признался, что всерьёз рассматривал Hunter как замену своему Jeep Wrangler 2002 года. Но после теста пришёл к выводу: у российского внедорожника есть харизма, проходимость и редкий характер, однако высокая цена делает такую покупку спорной даже для поклонников необычных машин.

Под капотом УАЗ Hunter — 2,7-литровый бензиновый мотор мощностью 135 л.с., пятиступенчатая механическая коробка и подключаемый полный привод. Набор простой, проверенный и понятный — именно это и стало главным аргументом в пользу модели.

В Японии УАЗ Hunter не назвали идеальным. Но именно в этом, похоже, и оказался его главный эффект: российский внедорожник удивил японцев не комфортом, а честным, грубым и почти забытым в современном автопроме характером.