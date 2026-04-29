В автомобилях Seres появятся туалеты

Китайский автопроизводитель Seres запатентовал портативный туалет, который будет незаметно встроен в заднее сиденье автомобиля и сможет выдвигаться прямо в салон при необходимости.

Необычное решение придумали для ситуаций, знакомых почти каждому водителю: многочасовых поездок, затяжных пробок и долгих остановок в пути. В компании считают, что такая система может сделать путешествия заметно комфортнее — особенно для пассажиров и семей с детьми.

Конструкция представляет собой встроенный в кресло компактный модуль, состоящий из унитаза и механизма крепления к сиденью. В сложенном виде система почти незаметна: ее толщина составит всего 12 сантиметров, поэтому внешне салон останется обычным.

При необходимости туалет можно будет быстро выдвинуть и использовать прямо в машине. По данным патента, конструкция рассчитана на нагрузку до 150 килограммов, что делает ее полноценным и практичным решением, а не просто экспериментальной разработкой.

Отдельное внимание инженеры уделили гигиене. Систему планируют оснастить вакуумным сливом, автоматической дезинфекцией и ультрафиолетовой стерилизацией. Это должно свести к минимуму запахи и сделать использование максимально безопасным даже в закрытом салоне.

Пока речь идет только о патенте, но сама идея уже вызвала бурное обсуждение: одни называют разработку странной, другие — одним из самых практичных автомобильных решений для будущего.