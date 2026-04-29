Москвич с иронией показал упавшее на его винтажный Porsche дерево

Москвич показал, как в винтажных часах Rolex устраняет последствия падения дерева на его винтажный Porsche 911. Кадрами поделился Telegram-канал «Москвач».

Сперва мужчина с иронией продемонстрировал часы известного бренда, в которых собрался исправлять ситуацию, затем перевел камеру на засыпанное снегом, поврежденное авто. Остатки стекла и мокрого снега он решил собирать в пакет с символикой Porsche. Москвич показал, как работник коммунальных служб спилил остатки упавшего дерева, затем уже сам залез на крышу, чтобы убрать оставшийся мусор, и наконец сфотографировался — обязательный финальный штрих.

«Только в часах Rolex можно справиться с этой простой на первый взгляд задачей», — резюмировал молодой человек.

В комментариях пользователи наперебой принялись спрашивать москвича, какой магний он принимает.

Ранее владельцам автомобилей, которые пострадали из-за непогоды, посоветовали зафиксировать все повреждения машины и обратиться в суд или страховую компанию для получения компенсации. Следует сфотографировать и снять на видео как можно больше материала. Затем надо вызвать полицию.