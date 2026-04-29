Ford отзывает некоторые автомобили Bronco Sport и Maverick

Компания Ford начала отзывную кампанию для внедорожников Bronco Sport, выпущенных с 16 июня 2025 года по 9 февраля 2026 года, а также для пикапов Maverick, произведённых с 26 октября по 3 ноября 2025 года. Под кампанию попадает 55 автомобилей — все они оснащены подогревателем блока цилиндров, который при включении в сеть может перегреться, создавая риск возгорания под капотом. Об этом сообщает издание speedme.ru.

При этом производитель подчёркивает, что на данный момент не зафиксировано ни одного случая аварии, пожара или травмы из-за этой неисправности. Бесплатно заменить проблемный узел и проверить проводку у дилеров смогут все владельцы, чьи машины попали в отзыв.