Прибыль Mercedes упала: немецкий гигант меняет стратегию

Операционная прибыль Mercedes-Benz сократилась на 17% в первом квартале 2026 года, составив €1,9 млрд. Это указывает на серьезные трудности в премиальном сегменте, где даже лидеры испытывают давление. Подобная динамика сигнализирует о системных изменениях на рынке, связанных с падением спроса в Китае, новыми пошлинами и сложным переходом на электромобили. Выручка компании достигла €31,6 млрд, не дотянув до прогнозов аналитиков, однако фактические доходы немного превысили ожидания.

Рентабельность подразделения легковых автомобилей резко упала до 4,1% с прежних 7,3%, что подчеркивает возросшие издержки. В ответ на это концерн ужесточает контроль над расходами, оптимизирует операционную структуру и готовит глобальное обновление модельного ряда. В период с 2025 по 2027 год планируется выпуск около 40 новых машин, среди которых электрический CLA и обновленный S-Class.

Особый акцент делается на удержание позиций на китайском рынке, критически важном для премиум-брендов. Ситуация для Mercedes пока остается управляемой за счет этих инвестиций, однако конкуренция усиливается. Китайские производители активно теснят немецкие марки, а сами гиганты тратят большие средства на смену технологической платформы. Для конечного потребителя это может обернуться более частыми дисконтными акциями и появлением все более технологичных автомобилей.