Audi RS6 Avant PHEV столкнулся с проблемами во время испытаний

На трассе Нюрбургринг во время испытаний прототипа нового Audi RS6 Avant произошёл инцидент: автомобиль не смог войти в поворот и врезался в ограждение. Видео, запечатлевшее неудачный манёвр, демонстрирует явную недостаточную поворачиваемость — передние колёса вывернуты, но машина продолжает двигаться прямо. speedme.r

Будущий флагман серии, оснащённый гибридной системой, должен развивать свыше 700 лошадиных сил. Предположительно, в основе силовой установки останется двигатель V8 4.0 TFSI, дополненный электромотором, что значительно увеличит массу автомобиля. Этот RS6, по предварительным данным, станет самым тяжёлым в истории модели.

Дополнительный вес негативно сказывается не только на разгоне, но и на поведении в поворотах. Даже у конкурента в лице BMW M5 Touring масса переваливает за 2,5 тонны. Инженеры вынуждены искать компромисс между мощностью и управляемостью, а новые нормы Евросоюза по шуму дополнительно усложняют задачу: выхлоп становится тише, что меняет восприятие автомобиля.

Рынок быстрых универсалов трансформируется: модели становятся мощнее, технологичнее, но и тяжелее. Для водителя это означает, что динамические характеристики улучшаются, а вот впечатления от управления, особенно на треке, могут потерять былую остроту. Новый RS6 на бумаге быстрее, но тесты на Нюрбургринге показывают, что за гибридную мощность приходится платить ухудшением управляемости.