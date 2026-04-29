Volkswagen меняет подход: новый Polo стал электрокаром и вернул важные функции

Компания Volkswagen представила доступный электрический хэтчбек ID Polo, который нацелен на замену традиционной модели Polo. Автомобиль стоит меньше 22 000 фунтов и призван стать массовым электрокаром. Об этом сообщает портал speedme.ru.

В основе новинки лежит концепт ID 2all, дизайн которого она почти полностью повторяет. Внутри вместо сенсорных панелей вернули привычные физические кнопки для регулировки климата и громкости, что должно повысить удобство управления.

Центральный тачскрин имеет диагональ 13 дюймов, а цифровая приборная панель — 10,25 дюйма. Интересной деталью стал ретро-режим, который имитирует графику старого Golf. Производитель серьезно поработал над вместительностью: несмотря на компактные габариты, салон стал значительно просторнее, а объем багажника в 435 литров является отличным результатом для этого сегмента.

В отделке использованы мягкие материалы и переработанный пластик. Михаэль Ушар, занимающийся дизассемблированием моделей, подчеркивает стремление бренда вернуть доверие к своим электрическим машинам. Упор сделан на повседневное удобство, что поможет ID Polo конкурировать с Renault 5 и китайскими бюджетными электрокарами.