Ford Mustang GTD оказался мощнее заявленного

Проведённые на диностенде испытания Ford Mustang GTD показали, что реальная мощность автомобиля может превосходить официальные данные. Согласно результатам, полученным на полностью серийной машине с пробегом чуть более 1800 км, мощность на колёсах достигла 753 л.с. Это значительно превышает заявленные производителем 815 л.с. на двигателе, что заставляет предполагать более высокие характеристики мотора.

© Ford

Два замера показали 740 и 753 л.с. на колёсах, при стандартных потерях в трансмиссии 10–15%. При минимальной потере это даёт расчётное значение двигателя в районе 825–835 л.с. Специалисты отмечают, что автомобильные бренды часто оставляют запас прочности для надёжности и будущих модификаций — для GTD запланирована ещё более мощная версия.

Полученные данные свидетельствуют, что Mustang GTD превосходит ожидания не только на бумаге, но и в динамике. Владельцы могут рассчитывать на запас по тяге при разгоне и на треке, несмотря на возможную погрешность измерительного оборудования, общий тренд очевиден. Аналитики подчёркивают, что подобные случаи подтверждают разрыв между паспортными и реальными характеристиками ряда автомобилей.