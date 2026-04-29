Замер на диностенде: Ford Mustang GTD оказался мощнее заявленного
Проведённые на диностенде испытания Ford Mustang GTD показали, что реальная мощность автомобиля может превосходить официальные данные. Согласно результатам, полученным на полностью серийной машине с пробегом чуть более 1800 км, мощность на колёсах достигла 753 л.с. Это значительно превышает заявленные производителем 815 л.с. на двигателе, что заставляет предполагать более высокие характеристики мотора.
Два замера показали 740 и 753 л.с. на колёсах, при стандартных потерях в трансмиссии 10–15%. При минимальной потере это даёт расчётное значение двигателя в районе 825–835 л.с. Специалисты отмечают, что автомобильные бренды часто оставляют запас прочности для надёжности и будущих модификаций — для GTD запланирована ещё более мощная версия.
Полученные данные свидетельствуют, что Mustang GTD превосходит ожидания не только на бумаге, но и в динамике. Владельцы могут рассчитывать на запас по тяге при разгоне и на треке, несмотря на возможную погрешность измерительного оборудования, общий тренд очевиден. Аналитики подчёркивают, что подобные случаи подтверждают разрыв между паспортными и реальными характеристиками ряда автомобилей.