Новый 900-сильный Jetour G700 прошел испытания "За рулем"

В рамках международного автосалона в Пекине состоялся первый экспресс-тест рамного внедорожника Jetour G700. Появление этой модели на российском рынке ожидается уже в текущем году.

Jetour G700 оборудован параллельным гибридом, включающим 2-литровый двигатель внутреннего сгорания и два электромотора. Общая мощность системы составляет 904 лошадиные силы. Литий-ионная батарея емкостью 34,1 кВт·ч позволяет проехать до 150 километров на электротяге, а общий запас хода в комбинированном режиме достигает 1400 километров.

Интерьер внедорожника рассчитан на пять или шесть посадочных мест и оборудован несколькими цифровыми экранами, включая дисплей для задних пассажиров. Автомобиль оснащен пневмоподвеской и амортизаторами, жесткость которых можно регулировать.

Как отметил эксперт "За рулем" Александр Виноградов, проводивший тест, динамика трехтонного автомобиля производит хорошее впечатление, как и управляемость. Однако не обошлось без нюансов: эксперт пожурил машину за специфичную форму руля, не совсем сочетающуюся с SUV, а также не самое удобное расположение селектора КПП.

