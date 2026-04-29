Renault открыл прием заказов на новый электрический Twingo

Компания Renault определилась с концепцией нового электрического Twingo. Городской хэтчбек получит единственную силовую установку мощностью 82 лошадиные силы и аккумулятор на 27,5 киловатт-часа, что обеспечивает запас хода около 263 километров. Производитель решил не предлагать альтернативных версий с разными батареями или двигателями, чтобы сохранить стартовую цену ниже 20 тысяч евро. Основное внимание будет уделено эмоциональной составляющей — модели предложат складную тканевую крышу, как у предшественника первого поколения, что создает ощущение открытого автомобиля и должно привлечь покупателей, ценящих стиль.

Таким образом, новый Twingo составит конкуренцию Fiat 500 Cabrio, который также делает ставку на дизайн и эмоции, а не на технические характеристики. В дополнение к базовой комплектации Renault планирует выпускать специальные серии, такие как Roland-Garros и Esprit Alpine. Вместо усложнения технической части марка будет обновлять внешность и оснащение модели, поддерживая интерес аудитории за счет персонализации.