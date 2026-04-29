Mazda представила иридиевые свечи MZD

Компания "Мазда Мотор Рус" выпустила на рынок новые иридиевые свечи зажигания под брендом MZD, предназначенные для современных бензиновых моторов. Центральный электрод здесь выполнен с иридиевым покрытием, отличающимся высокой термостойкостью и износостойкостью, а лазерная сварка пинов из иридия уменьшает эрозию при искрообразовании, продлевая срок службы. Заостренная конфигурация электродов способствует более стабильному искрообразованию и эффективному сгоранию топливовоздушной смеси, что снижает риск пропусков зажигания и улучшает реакцию двигателя на нажатие педали газа.

По заявлению производителя, применение этих свечей позволяет экономить топливо на 6–8% и обеспечивает уверенный пуск даже при низких температурах. Новинка также способствует сокращению вредных выбросов, соответствуя актуальным экологическим стандартам. Благодаря использованию прочной керамики и легированных сплавов, свечи рассчитаны на длительную работу без потери ключевых характеристик.