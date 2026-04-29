В Китае спустили на воду гигантский корабль для перевозки 10 800 автомобилей

Glovis Leader развивает скорость до 19 узлов и рассчитан на длительные морские переходы, включая международные маршруты между Азией, Европой и другими крупными торговыми регионами.

Осадка судна составляет 10,5 метра, то есть оно погружается в воду на такую глубину. Это позволяет ему заходить в большинство крупных портов без серьезных ограничений по глубине акватории. Инженерная концепция ориентирована на высокую плотность загрузки и быструю обработку автомобилей, что критично для логистики автопроизводителей с массовым экспортом.

Запуск Glovis Leader вписывается в более широкую тенденцию роста китайского судостроения в сегменте автомобилевозов. В последние годы Китай регулярно выводит на рынок все более крупные и технологически сложные суда.

Среди недавних примеров — суда BYD вместимостью около 9 200 автомобилей, включая BYD Shenzhen, а также другие единицы флота BYD, такие как BYD Changsha и BYD Xi’an.

Отдельно отмечается судно Anji Ansheng, способное перевозить около 9 500 автомобилей, которое также было построено в Китае и отправилось в первый рейс из Шанхая в Европу. По данным отраслевых источников, GSI получила более 40 заказов на такие суда и уже передала 26 судов заказчикам.