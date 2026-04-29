Mercedes возвращает физические кнопки в салон

В Mercedes пришли к выводу, что полностью сенсорное управление не всегда удобно, и объявили о возврате физических кнопок в салоны новых автомобилей, хотя от больших экранов отказываться не намерены. Подобное решение стало итогом многочисленных жалоб водителей на сложность использования некоторых функций во время движения.

Главный элемент интерьера — Hyperscreen — по-прежнему будет устанавливаться, обеспечивая персонализацию и цифровой опыт. Компания считает такие дисплеи неотъемлемой частью премиального образа, позволяя объединять функции в едином пространстве и создавать особую атмосферу в автомобиле.

Пока первыми изменения коснулись руля: вместо сенсоров туда вернулись привычные ролики и кнопки. Далее эта тенденция продолжится — в новых сериях станут комбинировать экраны для визуального интерфейса и физические органы для быстрого управления.

Многие производители приходят к подобному балансу, поскольку чистые сенсорные панели не оправдали ожиданий по комфорту. Mercedes подчеркивает: это не отказ от современных цифровых решений, а переход к разумному сочетанию технологий.