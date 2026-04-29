Назван потенциальный бестселлер бренда Volga

Автоэксперт Ковалев назвал кроссовер K50 бестселлером Volga . Вторую строчку по популярности может занять внедорожник K40, а замыкать рейтинг продаж, предположительно, будет седан C50. Об этом аналитическому агентству «Автостат» сообщил основатель внешней пресс-службы для автобизнеса «Механика» Александр Ковалев.

По словам эксперта, кроссовер K50 базируется на Geely Monjaro — удачной модели с точки зрения дизайна, технической начинки и оборудования, которая к тому же хорошо зарекомендовала себя в России.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов прогнозирует, что наибольшим спросом будет пользоваться Volga K50: на эту модель может приходиться от 45 до 50% всех продаж марки. Доля Volga K40, по его оценкам, составит примерно 30−35%, а Volga C50 — около 15−20%.

Юрий Блинов объяснил, что российский рынок сейчас максимально ориентирован на внедорожники. К тому же именно Monjaro, на который ориентируется K50, был самым популярным Geely в России, заняв более 35% продаж бренда. При этом седаны, по его словам, заметно уступают по спросу: лучшим иностранным седаном 2025 года стал Chery Arrizo 8. Впрочем, у C50 есть шанс превзойти типичный седан в рознице, если модель с самого начала удачно выйдет на корпоративный канал — там, где бензиновый седан по-прежнему удобен и востребован. Однако даже в этом случае драйвером бренда всё равно останется K50.