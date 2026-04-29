Volkswagen Golf и T-Roc станут мощнее

Новые Volkswagen Golf и T-Roc получат гибридную установку в конце 2026 года.

Появились подробности о новой гибридной системе от Volkswagen, которая дебютирует на Golf и T-Roc в четвертом квартале 2026 года.

В основе установки лежит 1,5-литровый турбомотор, работающий в паре с двумя электродвигателями. Суммарная отдача агрегата варьируется от 138 до 172 лошадиных сил в зависимости от рынка сбыта. При этом ДВС приводит передние колеса и может отключаться на скоростях до 60 км/ч.

В отличие от знакомого многим Golf GTE, который является подключаемым гибридом (PHEV), новая версия не потребует розетки – аккумулятор заряжается исключительно от двигателя внутреннего сгорания.

Для хэтчбека Golf такая модификация станет более доступным экономичным вариантом по сравнению с GTE. Что касается кроссовера T-Roc, то тут гибридная версия, наоборот, окажется флагманской. Во сколько компания оценит новинки, пока не сообщается.