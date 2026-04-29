УАЗ ожидает увеличения продаж во втором полугодии

Российская Газета

Ульяновский автомобильный завод планирует увеличить продажи автомобилей во второй половине 2026 года. Об этом сообщили "Известиям" на предприятии.

В первые шесть месяцев текущего года УАЗ ориентируется на корпоративных клиентов, включая силовые ведомства. Однако основной рост продаж ожидается со второго полугодия благодаря обновленным версиям моделей "Патриот", "Пикап" и "Профи".

Эти машины появятся в дилерских центрах уже осенью. Они получат новый дизайн, модернизированный салон, подушки безопасности, а также двухлитровый дизельный двигатель российского производства мощностью 136 л. с.

Для дизельных и бензиновых версий будет использоваться новая шестиступенчатая механическая коробка передач, выпускаемая в России. Полноприводные версии получат электромеханическую раздаточную коробку.

Как ранее сообщала "РГ", в первом квартале 2026 года показатели продаж УАЗ в РФ составили 3403 экземпляра, что на 31% меньше, чем год назад.