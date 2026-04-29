"Яндекс Драйв" расширил парк каршеринга электромобилями

С 29 апреля пользователям каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге доступны 120 электромобилей UMO 5, созданных при участии компании Яндекс. Арендовать их в приложениях Драйва и Go могут все пользователи старше 18 лет и с правами категории В. Раньше UMO 5 был доступен только в такси, теперь автолюбители смогут сесть за руль электрокара самостоятельно.

UMO 5 — это первый автомобиль, который управляется голосом с помощью ИИ-ассистента Алисы. Ее можно попросить опустить стекло, включить кондиционер или построить маршрут, не отвлекаясь от дороги. Мультимедийная система с большим экраном и мощной аудиосистемой позволяет управлять сервисами компании — Навигатором, Музыкой и Книгами. Электромотор выдает 204 л. с. и работает в четырех режимах: эко, комфорт, спорт и однопедальном. Запас хода на полном заряде составляет до 420 км летом и до 350 км зимой.

Все автомобили оснащены телематикой и сотней датчиков, которые помогают поддерживать аккуратное вождение в сервисе. Система фиксирует резкое торможение, агрессивное перестроение, крутые входы в повороты и превышение скорости. На основе этих данных она формирует индивидуальный рейтинг водителя, который влияет на условия аренды.