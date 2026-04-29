Stellantis внедрит технологии Leapmotor в новые модели Fiat и Citroen

Автогигант Stellantis намерен активно использовать наработки китайского партнёра Leapmotor при создании новых моделей для европейского рынка. Речь не только о совместном выпуске машин, но и об интеграции китайских платформ, электроники и аккумуляторов в собственные автомобили концерна. Уже сейчас Stellantis владеет 20% акций Leapmotor и отвечает за производство и продажи за пределами КНР.

На испанском заводе готовится сборка нескольких моделей, а кроссовер Leapmotor B10 может стать базой для нового поколения Opel Mokka. Параллельно идёт обсуждение создания общих платформ, что должно ускорить вывод новинок. Как поясняют эксперты, основная стратегия — соединение дешёвых и современных решений Leapmotor с глобальной производственной и дилерской сетью Stellantis.

По информации инсайдеров, будущие Fiat Panda и возможный новый Citroen 2CV могут получить китайские компоненты, включая электромоторы и тяговые батареи. Европейские бренды всё активнее обращаются к технологиям из Китая, чтобы не отставать в гонке электромобилей и снижать себестоимость. Для конечных потребителей это обернётся более доступными ценами и богатой комплектацией, но вместе с тем меняет привычное представление о «европейском» инжиниринге. Фактически Stellantis признаёт, что без китайского вклада обеспечивать конкурентоспособность становится всё сложнее, что кардинально трансформирует облик будущих машин в Европе.