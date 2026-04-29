Volkswagen показал автомобиль с массажем сидений за 2,3 млн рублей. Элегантный Polo седьмого поколения полностью отказался от двигателя внутреннего сгорания, но версию GTI придётся немного подождать. Об этом сообщает Carscoops.

© Motor.ru

За более чем 50 лет выпуска Polo разошёлся тиражом свыше 20 миллионов экземпляров. Теперь Volkswagen представляет новое, седьмое поколение — полностью электрический хэтчбек ID. Polo на платформе MEB+ с передним приводом, запасом хода до 455 км и доступной стартовой ценой.

Volkswagen открыл предзаказы на ID. Polo в Германии. Стартовая цена базовой комплектации Trend — 24 995 евро (примерно 2,1 млн рублей), и производитель делает на ней акцент. Но немедленно приобрести можно лишь версию Life с ценой от 33 795 евро (примерно 3 млн рублей). Летом линейка расширится.

На старте продаж доступны три варианта мощности. Версии на 114 л.с. и 133 л.с. оснащены литий-железо-фосфатным аккумулятором ёмкостью 37 кВт·ч. Запас хода у таких машин достигает 329 км, они поддерживают быструю зарядку постоянным током мощностью до 90 кВт. Чтобы восполнить заряд с 10 до 80%, потребуется около 27 минут.