Сборку машин Exeed перенесут с экс-завода Mercedes в Подмосковье

Выпуск машин Exeed перенесут с экс-завода Mercedes в Подмосковье. Серийное производство премиальных китайских автомобилей будет перенесено с бывшего завода немецкого концерна в подмосковном Есипово на сборочную площадку АГР, расположенную в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, китайцы ожидали, что их российский партнёр подаст документы в Минпромторг для внесения марки Exeed в специнвестконтракт (СПИК), который был заключён с Mercedes-Benz в 2019 году — это позволило бы претендовать на госсубсидии и компенсацию утильсбора, участие в госзакупках и программах поддержки спроса. Однако соответствующие документы так и не были поданы.

В результате выпуск автомобилей было решено перенести на площадку в Шушарах, которая ранее принадлежала General Motors и была законсервирована с 2015 года.

Напомним, после ухода Mercedes из России предприятие было куплено российской компанией «Автодом». В 2024 году на площадке начался выпуск машин Exeed TXL, VX и RX. В 2024-2025 году с конвейеров предприятия сошло 16 400 единиц техники.

Не исключено, что на освободившихся мощностях в Московской области начнут производство коммерческих машин Foton.