Jeep и Harley-Davidson объявили о партнерстве в Европе

В 2026 году два американских иконических бренда, Jeep и Harley-Davidson, запускают совместное партнерство, направленное на продвижение активного отдыха и приключений. Первым совместным мероприятием станет European Spring Rally в итальянском городке Сенигаллия, запланированное на период с 30 апреля по 3 мая. Затем последуют встречи в Португалии, Австрии и Италии, включая Harley Owners Group Rally и European Bike Week. Организацией займутся сообщества владельцев Harley и Jeep. Ключевой моделью на этих событиях будет новый Jeep Compass 4xe с электрифицированным приводом.

Разработанный специально для европейского рынка новый Compass отличается увеличенным салоном, обновленными отделочными материалами и современными цифровыми системами. В гамму двигателей войдут гибридные версии, полностью электрические модификации и полноприводный электрокар мощностью до 375 лошадиных сил. Партнерство призвано объединить аудитории двух брендов, демонстрируя их схожий подход к путешествиям и внедорожной езде. На фоне роста интереса к премиальным внедорожникам компании делают ставку на укрепление имиджа и расширение присутствия в Европе.