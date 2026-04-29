FCA отзывает электромобили Jeep и Dodge в США

Компания Chrysler (FCA US, LLC) инициировала отзыв 20 271 электромобиля модельных годов 2024–2025, включая Jeep Wagoneer S и Dodge Charger Daytona EV. Причиной стала ошибка в программном обеспечении, из-за которой панель приборов (IPC) может перестать отображать критически важные индикаторы, такие как сигнал тормозной системы, контроль стабилизации ESC, мониторинг давления в шинах (TPMS) и указатель передачи. Это несоответствие затрагивает требования федеральных стандартов безопасности FMVSS № 108 и № 208, а отсутствие предупреждений может подвергнуть водителя риску эксплуатации автомобиля в небезопасном состоянии.

Под отзыв попало 11 743 внедорожника Wagoneer S, выпущенных с марта 2024 по ноябрь 2025, и 8 528 седанов Charger EV, произведённых с апреля 2024 по апрель 2025. Дефект связан с программным обеспечением, поставщиком которого выступает Valeo North America; производитель допускает, что проблема присутствует во всей затронутой партии. Решение об отзыве было принято 16 апреля 2026 года.

Владельцам бесплатно обновят ПО панели приборов у дилеров. Проверить VIN автомобиля можно будет с 30 апреля 2026 года, а уведомления начнут рассылать с 21 мая того же года. Эксперты отмечают, что хотя неисправность является цифровой, она затрагивает базовые системы безопасности: в современных электромобилях приборная панель служит ключевым интерфейсом, и её сбой может повысить риск ДТП без внешних признаков.