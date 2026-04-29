Новый электрический внедорожник Rolls-Royce заметили на тестах

Rolls-Royce активно работает над заменой своего флагманского внедорожника Cullinan — новинка уже проходит дорожные испытания. Несмотря на внешнее сходство с предшественником, модель разрабатывается на совершенно иной технологической базе: это будет полностью электрический SUV, второй электрокар марки после купе Spectre. В основе авто лежит новая архитектура, заимствующая передовые наработки концерна BMW, в том числе аккумуляторы повышенной ёмкости с улучшенной плотностью энергии.

© Rolls-Royce

Одной из характерных особенностей станет необычный капот: он будет разделяться на две части, как ранее было запатентовано компанией. От традиционного двигателя V12 инженеры отказались, а освободившееся место займёт вместительный отсек для багажа. Тестовые прототипы сейчас проверяются в самых разных погодных условиях, но раскрывать технические подробности в Rolls-Royce пока не спешат. Ожидается, что официальная премьера состоится уже к концу следующего года, а старт производства намечен на 2028-й. Таким образом, бренд вновь подтверждает курс на электрификацию, показывая, каким может быть будущее премиальных внедорожников в сегменте люксовых электромобилей.