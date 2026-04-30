Mazda регистрирует товарный знак CX-40

Японский автопроизводитель Mazda, судя по всему, готовится расширить свою линейку внедорожников: в патентном ведомстве США была зарегистрирована заявка на товарный знак CX-40. Документ датируется 27 февраля 2026 года. Ожидается, что новинка займёт место между моделями CX-30 и более крупными CX-5 или CX-50.

© Mazda

Ранее компания уже использовала схожий индекс для CX-4, который продавался в Китае с 2016 по 2025 год и занимал нишу между CX-3 и CX-5. Помимо CX-40, в базе заявок были замечены обозначения CX-10 и CX-20, что может указывать на планы создания ещё более компактных внедорожников. Концептуальный Vision X Compact также рассматривается как возможный предшественник одного из будущих серийных SUV.

В то же время Mazda работает над новым поколением CX-30, презентация которого ожидается в ближайшей перспективе. Аналитики связывают расширение линейки с растущим спросом на новые автомобили в этом сегменте — кроссоверы продолжают доминировать на многих рынках.