В Беларуси стартовали продажи большого кроссовера eπ008

В Белоруссии пошли продажи большого кроссовера eπ008. Марка eπ («Е-пай») принадлежит китайскому концерну Dongfeng. Модель eπ008 — это большой кроссовер длиной 5002 мм, шириной 1972 мм и высотой 1 732 мм. Его колёсная база — 3 025 мм. Внешность новинки разработана командой дизайнеров под руководством Хеннинга Кнопфле, который ранее работал на компанию Mercedes.

В движение кроссовер eπ008 приводит единственный электромотор мощностью 272 л. с., который разгоняет автомобиль до 100 км/ч всего за 6,3 секунды. Запас хода благодаря батарее CATL ёмкостью 82,3 кВт·ч составляет 620 км по циклу CLTC.

У eπ 008 сплошная светодиодная линия спереди и единый фонарь сзади, высокая линия капота, дополнительные оконные секции в задних стойках и треугольные вентиляционные прорези в переднем бампере. По формату машина напоминает Toyota Grand Highlander.

В базовой версии есть отдеолка салона кожей наппа, панорамные люки общей площадью 4,9 м², а также 21,4-дюймовый выдвижной экран для пассажиров задних рядов.

В Белоруссии будут продаваться пяти- и шестиместные варианты по цене от 89 тыс. и 97 тыс. белорусских рублей, соответственно, — это 2,4 млн и 2,6 млн российских рублей.