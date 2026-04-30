Полиция Нью-Йорка получила Ford Mustang GT

Полиция штата Нью-Йорк обновила автопарк: на вооружение поступили 19 новых Ford Mustang GT в версии последнего поколения S650. Эти спорткары с атмосферным двигателем V8 Coyote и автоматической коробкой передач были выбраны не для погонь, а для контроля скорости и повышения видимости патрулей на дорогах. Выбор пал на них из соображений экономии — купе обходится примерно на 30% дешевле привычных внедорожников, сообщает издание tarantas.news.

Стандартный Mustang GT развивает около 250 км/ч, а с пакетом Performance — до 267 км/ч. Оснащение включает усиленную подвеску, тормоза Brembo, дифференциал повышенного трения и системы охлаждения для интенсивного использования.

Часть автомобилей уже патрулирует дороги в регионе Capital Region, остальные проходят оборудование дополнительной светотехникой, средствами связи и спецоборудованием. После этого они выйдут на службу по всему штату.

Патрульные Mustang окрашены в черную ливрею с надписями STATE TROOPER и полицейскими эмблемами. Такие машины, часто ассоциирующиеся с гонками, здесь применяют для контроля скорости, борьбы с нарушениями и профилактики опасного вождения.