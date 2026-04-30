Какие серийные новинки показали на Пекинском автосалоне некитайские бренды

Из значительного числа моделей от некитайских автобрендов, выставленных на Пекинском автосалоне, "Российская газета" включила в свой обзор семь наиболее заметных премьер. Все эти новинки сконструированы с прицелом на китайский рынок, многие выпускаются в КНР в рамках СП с китайскими автогигантами.

Nissan NX8

Компания Nissan показала на Пекинском автосалоне модель NX8 - первый кроссовер из электрифицированной N-линейки бренда. Прежде в нее входили только седаны N6 и N7. Новинка разработана совместным предприятием Dongfeng Nissan и выполнена в едином стиле с "четырехдверками" бренда. Nissan NX8 при длине 4870 мм и колесной базе 2917 мм может быть как электрическим, так и гибридным. Гибрид оснащен 1,5-литровым турбомотором и 265-сильным электродвигателем. Запас хода на электротяге - до 310 км, в гибридном режиме - 1450 км. Электрический вариант оснащен мотором на 292 л.с. и имеет запас хода 580 км.

Volkswagen ID. Aura T6

Volkswagen показал в Пекине новый среднеразмерный электрический кроссовер ID. Aura T6. Автомобиль базируется на архитектуре CEA с технологиями Xpeng и сочетает черты внедорожника и минивэна. Заявлено, что модель ориентирована на семейные поездки. Салон имеет компоновку 2+2+2. Это также первый электромобиль Volkswagen с лидаром, смонтированным на крыше, над лобовым стеклом. Система помощи водителю разработана компанией Carizon (СП Volkswagen Group и Horizon Robotics). Информация о силовой линейке на момент дебюта не раскрывается.

BMW iX3 L

Компания BMW отметилась в Пекине электрокроссовером BMW iX3 с удлиненной на 108 мм колесной базой. Длина кузова выставленного BMW iX3 L составляет 4890 мм. Увеличенное межосевое расстояние добавило пространства для задних пассажиров. За ускорение отвечает электросимстема eDrive шестого поколения. Отдача двухмоторной установки составляет 463 л.с., на ускорение до 100 км/ч уходит менее 5 секунд. Тяговая батарея на 108 кВт·ч позволяет проехать на одном заряде до 900 км. При этом заявлена быстрая зарядка - всего за 10 минут можно пополнить запас батареи для пробега 427 км.

Audi E7X

Компания Audi привезла в КНР полноразмерный кроссовер E7X, разработанный совместно с китайской SAIC. В основе этой новинки лежит передовая платформа с 900-вольтовой архитектурой и функцией быстрой зарядки. Автомобиль оборудован интеллектуальной системой полного привода Quattro и способен проехать до 751 км на одном заряде. Анонсировано два варианта исполнения. Базовая версия идет с электродвигателем на 402 л.с. Топовый вариант оснащен парой электромоторов суммарной мощностью 670 л.с.

Smart#6

Компания Smart продемонстрировала в Пекине гибридный лифтбэк #6. Это самый крупный автомобиль в истории бренда, созданный в сотрудничестве Mercedes-Benz и Geely. Автомобиль имеет габариты 4906х1922х1508 мм и колесную базу 2926 мм. Форм-фактор кузова - лифтбэк. В модели применены скрытые ручки дверей, в салоне в водительской зоне установлено сразу три дисплея. Предложены традиционно яркие для Smart варианты оформления. Объем багажника составляет 525 литров. Еще одна особенность лифтбека - гибридная установка с отдачей 435 л.с. и дальнобойностью 1810 км. Продажи "шестерки" намечены на середину текущего года.

Mercedes-Benz S-Class

Ключевой новинкой компании Mercedes-Benz в Пекине стал обновленный флагманский седан S-Class, ориентированный, прежде всего, на китайский рынок. Решетка радиатора и звездный логотип получили подсветку. Появились пиксельные фары нового поколения, бьющие на 600 метров. В салоне акцентирован 14,4-дюймовый тачскрин с усовершенствованной системой MBUX. Правее установлен 12,3-дюймовый дисплей пассажира. Задние кресла наклоняются на 43,5 градусов. Под капотом - "мягкие" гибриды с рядными "шестерками". Заявлена продвинутая система автопилотирования.

Mazda EZ-60

Японская Mazda продемонстрировала среднеразмерный кроссовер Mazda EZ-60, продукт СП Changan и Mazda. Модель дебютировала сразу в двух версиях: полностью электрической (EV) и гибридной (EREV). При длине 4850 мм и колесной базе 2902 мм новинка базируется на архитектуре EPA от Changan. Такая же "тележка" лежит в основе моделей Deepal и Nevo. Электрический вариант с мотором на 255 л.с. обеспечивает запас хода на одном заряде до 600 км. Гибрид идет с 1,5-литровым "атмосферником" на 97 л.с., работающим как генератор, и 255-сильным электродвигателем на задней оси. Заявленный совокупный запас хода - 1300 км.