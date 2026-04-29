$74.8887.78

Продажи автомобилей российской марки резко упали

Lenta.ru

За первые три месяца 2026 года в России было продано 1704 новых автомобиля отечественного бренда Sollers, что на 23 процента хуже показателя годичной давности, пишет «Автостат».

© Global Look Press

Наилучшие продажи марке обеспечило семейство легких коммерческих машин СФ1, на которое пришлось почти 44 процента всего объема (742 единицы). Из них 205 экземпляров (12 процентов) составили микроавтобусы и цельнометаллические фургоны.

На пикапы марки пришлось 32 процента продаж. За квартал покупатели приобрели 283 автомобиля модели СТ6, 178 — СТ9 и 84 — СТ8. Оставшаяся доля принадлежит малотоннажным грузовикам Argo (118 единиц), минивэнам СП7 (38) и автомобилям линейки СФ5 (32). Также по итогам первого квартала было реализовано 12 грузовых машин и 12 автобусов Sollers.

Ранее стало известно, что с 2014 по 2026 год средняя стоимость нового автомобиля в России увеличилась с 1,2 до 3,79 миллиона рублей. Подорожание составило 216 процентов, то есть цена за десять лет выросла более чем в три раза.