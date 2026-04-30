В России сделали лего-игрушки из ВАЗов и УАЗов

В продажу пошли конструкторы ВАЗ-2101, ВАЗ-2105 и УАЗ «Хантер». Российский производитель блочных конструкторов получил лицензию от Волжского и Ульяновского автозаводов на выпуск сборных масштабных моделей с высокой детализацией. Как выяснил журнал Motor, копия УАЗ «Хантер» стоит 2 тыс., ВАЗ-2105 — 3 тыс., а ВАЗ-2101 — 7,5 тыс. рублей.

© Motor.ru

Лицензионный конструктор ВАЗ-2101состоит из 1182 деталей. У готовой машины открываются передние двери, капот и багажник, а также проработаны салон и подкапотное пространство.

Сборный ВАЗ-2105 — это более компактная модель легендарной «классики», поэтому набор состоит из меньшего количества элементов — их всего 358 блоков, а автомобиль проработан менее тщательно.

УАЗ «Хантер» можно считать золотой серединой. В самом доступном комплекте из всех имеются 505 деталей, но под открывающимся капотом имеется имитация двигателя.