$74.8887.78

Ушедший из России автоконцерн объявил о резком снижении прибыли

Lenta.ru

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz сообщил, что в первом квартале 2026 года его операционная прибыль (до вычета процентов и налогов) составила 1,9 миллиарда евро, что на 17 процентов меньше, чем за тот же период годом ранее, пишет Reuters.

© Лента.Ru

При этом квартальный результат производителя оказался значительно лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали падение операционной прибыли на 29 процентов.

Причиной снижения показателя в компании назвали возросшие импортные пошлины, удорожание сырья и резкий спад продаж в Китае — на 27 процентов. Кроме того, в последние месяцы выросли издержки из-за ближневосточного конфликта.

Глава концерна Ола Каллениус заявил, что компания намерена достойно пройти сложный период за счет жесткой экономии, включая сокращение штата, и масштабного обновления модельного ряда. Так, за два года (2026-2027) на рынок должны выйти 40 новых моделей. Во втором полугодии компания надеется нарастить продажи благодаря выходу обновленного S-класса и других новинок, чтобы укрепить позиции в премиум-сегменте Китая и вернуться к среднесрочной рентабельности до 10 процентов.

