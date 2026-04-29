Ушедший из России автоконцерн объявил о резком снижении прибыли

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz сообщил, что в первом квартале 2026 года его операционная прибыль (до вычета процентов и налогов) составила 1,9 миллиарда евро, что на 17 процентов меньше, чем за тот же период годом ранее, пишет Reuters.

При этом квартальный результат производителя оказался значительно лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали падение операционной прибыли на 29 процентов.

Причиной снижения показателя в компании назвали возросшие импортные пошлины, удорожание сырья и резкий спад продаж в Китае — на 27 процентов. Кроме того, в последние месяцы выросли издержки из-за ближневосточного конфликта.

Глава концерна Ола Каллениус заявил, что компания намерена достойно пройти сложный период за счет жесткой экономии, включая сокращение штата, и масштабного обновления модельного ряда. Так, за два года (2026-2027) на рынок должны выйти 40 новых моделей. Во втором полугодии компания надеется нарастить продажи благодаря выходу обновленного S-класса и других новинок, чтобы укрепить позиции в премиум-сегменте Китая и вернуться к среднесрочной рентабельности до 10 процентов.

