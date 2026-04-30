Частая контактная мойка может навредить машине

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что автомобиль нужно мыть регулярно, но неправильный уход может повредить кузов.

В беседе с сайтом kp.ru он отметил, что частицы асфальта, битума, пыльцы и пыли въедаются в лакокрасочное покрытие, становятся абразивом, ускоряют износ кузова и снижают стоимость машины при перепродаже.

По словам автоэксперта, частая контактная мойка с агрессивными автошампунями, старыми щётками или абразивными мочалками может навредить кузову сильнее, чем отсутствие мойки.

Шапарин также посоветовал не злоупотреблять автоматическими мойками, особенно роботизированными, поскольку изношенные щётки могут портить и царапать краску.

Оптимальным вариантом он назвал двухфазную мойку: сначала с кузова снимают основной слой грязи мягкой химией, а затем используют специальный шампунь, губку и ведро с сепаратором.

