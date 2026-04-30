Чем рейтинг автошкол может помочь кандидатам в водители

Поправки в закон о безопасности транспортных средств, а также правила создания системы оценки автошкол, утвержденные постановлением правительства, вступят в силу 28 мая.

Чем такой рейтинг может помочь кандидатам в водители? Да тем, что, зайдя на сайт Госавтоинспекции, они смогут оценить эффективность обучения в той или иной автошколе. В том числе узнать, сколько человек сдают там экзамен в ГИБДД с первого раза или сколько бывших учеников становятся виновниками ДТП в течение двух лет после получения прав. Считается, что все это поможет выбрать соискателям водительских прав лучшую автошколу, а для самих школ станет дополнительным стимулом повысить качество обучения.

Периодичность публикации рейтинга должно установить МВД своим приказом. Приказ уже готов и направлен в Минюст на регистрацию. В нем сказано, что формирование такого перечня должно осуществляться раз в год и публиковаться ежегодно на сайтах региональных подразделений ГИБДД не позже 15 февраля. То есть первый рейтинг автошкол мы увидим в следующем году, что логично. Ведь ГИБДД должна будет изучить статистику за этот период.

Сейчас главный критерий при выборе автошколы - стоимость обучения, а также место расположения. А уж эффективность ее работы волнует будущих водителей в последнюю очередь.

Рассмотрим такой пример. Одна автошкола выпускает 10 учеников. А другая - 100. У первой сдают с первого раза экзамен 5 человек, у второй - 40. И у какой рейтинг будет ниже? Правильно, у второй, поскольку число так называемых "человекоэкзаменов" у нее будет выше в разы. Хотя на дорогу выезжают больше подготовленных в этой школе водителей. Можно ли на таких основаниях оценить качество их подготовки? Вряд ли.

А еще есть образовательные организации, которые готовят исключительно водителей трамваев или троллейбусов. Понятно, что их рейтинг будет выше всех, поскольку учеников они готовят мало, зато - на базе транспортных предприятий.

Надо еще учитывать региональный аспект, считает заместитель директора некоммерческой организации "Объединенный научно-методический центр" Вячеслав Максимычев. В Москве огромный трафик, сложная организация дорожного движения. Шансы попасть в ДТП здесь гораздо выше, чем, например, в Якутии, где один светофор на сотни километров дорог. Очевидно, что если выпускник якутской автошколы приедет в Москву или в Красноярск, то может попасть в ДТП. В итоге рейтинг автошколы, которая подготовила такого водителя, упадет.

И еще один нюанс. Какой рейтинг поможет человеку, желающему обучиться водить машину в населенном пункте, где всего одна автошкола, а до следующей надо добираться за сотню километров? Ведь автошкол в регионах на всех не хватает.