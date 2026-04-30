Citroen выпустил лимитированный электрокар для серферов

Компания Citroen представила лимитированную версию своего компактного электромобиля Ami, получившую название Rip Curl. Новинка ориентирована на стиль и эмоции, а не на технические инновации. Тираж ограничен 1600 экземплярами, а цена стартует с отметки 9 290 евро. В Европе такие машины набирают популярность как простой и дешёвый способ передвижения по городу, особенно среди молодёжи, — это альтернатива скутерам.

© Citroen

Внешне Ami Rip Curl напоминает модель Buggy: открытый кузов, мягкая крыша, длина 2,41 метра. Под капотом — электродвигатель мощностью 6 кВт (8 л.с.), который позволяет разгоняться до 45 км/ч. Запас хода составляет 75 км, а для зарядки от обычной розетки требуется 4 часа. Это сугубо городской транспорт, где важны простота и экономичность.

Ключевые изменения коснулись дизайна. Кузов окрашен в чёрный цвет, установлены контрастные 14-дюймовые диски, а яркие элементы выполнены в стиле сёрфинга. Покупателям предложат две цветовые схемы: Sunrise (жёлтая) и Sunset (фиолетовая). В салоне появились цветные детали, держатель для смартфона и новая цифровая панель приборов диагональю 5,7 дюйма — для этого класса значительное улучшение.

Автомобиль не предназначен для дальних поездок, а скорее заменяет скутер или микромобиль. Водить его можно с 15 лет, но с серьёзными ограничениями по скорости и комфорту. Низкие эксплуатационные расходы и отсутствие сложного обслуживания делают его привлекательным для коротких городских поездок в условиях ужесточения экологических норм и ограничений въезда в центры европейских городов.