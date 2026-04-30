Huawei научила фары показывать фильмы

Компания Huawei анонсировала усовершенствованную версию технологии xPixel, позволяющую использовать автомобильные фары в качестве проектора. Теперь с их помощью можно выводить цветные изображения, включая фильмы и видеотрансляции, что превращает машину в мобильный кинотеатр после остановки. При этом система сохраняет стандартные функции: адаптивное освещение, подсветку полос и улучшение видимости в сложных погодных условиях.

Но главный акцент в новинке сделан не на развлечениях, а на безопасности. Huawei усилила интеграцию фар с системами помощи водителю, установив новый LiDAR с 896 линиями. Этот сенсор способен распознавать объекты высотой от 14 см на дистанции до 120 метров, что позволяет своевременно обнаруживать камни, ямы, животных или другие препятствия на дороге.

Развитие технологий ведёт к дальнейшему сближению электроники и автомобильной промышленности. Машины становятся цифровыми платформами, где световые приборы, сенсоры и мультимедиа работают в единой системе. Для покупателя это означает не только появление новых функций, но и потенциально более высокий уровень безопасности, особенно в неблагоприятных условиях.

Технология xPixel уже заявлена для флагманской модели AITO M9, а затем будет внедрена на другие автомобили китайских брендов. Ожидается, что такие решения быстро станут стандартом в сегменте премиальных электромобилей, показывая, насколько умнее и функциональнее становятся современные машины.