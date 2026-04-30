Hyundai возвращает звук двигателя в электрокары

Корейский автопроизводитель Hyundai намерен сделать электромобили более эмоциональными за счёт цифровой имитации работы двигателя и трансмиссии. В компании подтвердили, что системы N e-Shift и N Active Sound+, ранее доступные лишь на заряженных версиях IONIQ 5 N и IONIQ 6 N, начнут внедрять и в обычные модели. То есть водители массовых электрокаров, включая новинку IONIQ 9, смогут ощущать характерные для машин с ДВС «переключения» передач и слышать соответствующие звуки.

Эти технологии призваны компенсировать отсутствие механической обратной связи, свойственное электрическим силовым установкам. По мнению разработчиков, такой подход делает вождение более понятным и увлекательным, особенно для водителей, привыкших к бензиновым авто. При этом имитацию можно отключить — она не является обязательной.

За счёт программных «эмоций» Hyundai рассчитывает изменить восприятие электромобилей: эффекты будут доступны не только в топовых версиях, но и в средних комплектациях (при условии достаточной мощности). Это может стать весомым аргументом при выборе для тех, кто пока сомневается в переходе на «тихие» машины. Ставка делается не на мощность, а на ощущения, что в ближайшие годы способно существенно повлиять на рынок.