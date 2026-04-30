Skoda изменила базовую версию Elroq

Skoda представила обновленную версию своего самого востребованного электрического кроссовера Elroq. В компании полностью пересмотрели начальную модификацию — теперь стартовая комплектация Elroq 60 оснащается литий-железо-фосфатным (LFP) аккумулятором, который отличается повышенной устойчивостью к деградации при частых зарядках до 100%, что делает его оптимальным для города.

Вместо прежней батареи емкостью 55 кВт/ч, обеспечивающей 374 километра, новый блок позволяет преодолевать 451 километр без подзарядки. Мощность увеличилась до 190 лошадиных сил, и версия фактически заменяет две прежних более дорогих модификации. Такой шаг делает начальный уровень значительно привлекательнее, особенно на фоне конкурентов из КНР, которые усиливают давление на рынок.

Уже в базовой версии Elroq 60 предлагаются адаптивные системы помощи, подогревы и цифровые решения — компромиссы практически отсутствуют. Более дорогие исполнения добавляют в основном комфорт и внешние отличия, не затрагивая ключевые технические характеристики. Акцент сделан на запас хода и удобство повседневной эксплуатации, что является ответом Skoda на недавно анонсированный Volkswagen ID.Polo.