Daihatsu Copen превратили в агрессивный спорткар

Японское тюнинг-ателье Liberty Walk представило неожиданный проект, превратив компактный родстер Daihatsu Copen в агрессивный спорткар. Модель, которая будет снята с производства летом 2026 года, получила массивный обвес с расширителями арок, новым капотом, сплиттером, диффузором и большим задним антикрылом. Также установлены спортивная подвеска, иные колёса и гоночные кресла Recaro. Даже при скромных размерах автомобиля результат выглядит эпично для стиля Liberty Walk — дерзко и эффектно. tarantas.news.

© Daihatsu Copen

Оригинальный Copen относится к категории кей-каров: его длина составляет всего 3,4 метра, а масса — около 850 кг. Под капотом расположен 0,66-литровый турбированный мотор мощностью 63 лошадиные силы, позволяющий разогнаться до 100 км/ч за 12 секунд. Тем не менее, основная философия модели — не в скорости, а в легкости и управляемости, поэтому тюнинг призван добавить эмоций без форсирования двигателя.

Производство нынешнего поколения подходит к концу, но Daihatsu уже ведёт работу над третьим поколением Copen. По предварительной информации, новинка может претерпеть кардинальные изменения: мощность вырастет более чем вдвое, до 150 лошадиных сил, а в основе ляжет новая платформа, разработанная совместно с Toyota и Suzuki. Таким образом, Copen прощается в нынешнем обличье, но в будущем может стать совершенно другим автомобилем.