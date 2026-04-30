Минтранс разработал закон о единой транспортной системе в стране

Минтранс России подготовил проект закона, определяющий ключевые принципы формирования и развития единой транспортной системы страны. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект "О транспортной политике в Российской Федерации" предусматривает комплексный подход к функционированию и развитию различных видов транспорта. При этом он не отменяет, а дополняет действующие в настоящее время нормативные акты в различных сферах транспорта. В частности, его положения не применяются к отношениям, которые регулируются транспортными кодексами и уставами.

В соответствии с Транспортной стратегией РФ законопроектом предусматривается создание в стране единой опорной транспортной сети, в которую входят опорные сети автомобильных дорог, аэропорты и аэродромы, внутренние водные пути, железные дороги и морские порты. Также говорится о развитии транспортной логистики, создании единого информационного пространства транспортной отрасли, усилении транспортной безопасности. В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что действующее законодательство не предполагает единого регулирования транспортной системы страны в целом.

Имеющиеся нормы регулируют лишь отдельные виды перевозок и виды транспорта, что негативно сказывается на эффективности государственного управления и не позволяет обеспечить скоординированное развитие разных видов транспорта и их интеграцию в единую транспортную систему.

Закон "О транспортной политике в Российской Федерации" позволит сформировать единую систему управления в области транспорта и принимать эффективные решения для его развития. Опрошенные газетой "Известия" эксперты отметили важное значение нового закона, призванного обеспечить развитие одного вида транспорта в связке с другим, при этом указав, что в документе полностью отсутствует упоминание о личном транспорте граждан. 1 октября сообщалось, что в России разработали закон о беспилотном транспорте.