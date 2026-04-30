Mansory доработал флагманский Zeekr мощностью 1381 л.с.

Тюнер Mansory оснастил Zeekr 9X двигателем мощностью 1381 л.с. На Пекинском автосалоне компания Mansory впервые представила доработанный ею китайский автомобиль. Им стал обновлённый Zeekr 9X — сверхроскошный внедорожник, который появился во второй половине 2025 года. Об этом сообщает Carscoops.

© Motor.ru

9X позиционируется как более доступный ответ Zeekr на Rolls-Royce Cullinan. Модель и без того входит в число самых мощных и роскошных внедорожников Китая, а доработки Mansory сделали её ещё более экстремальной.

Боковая часть Zeekr также изменилась: вместо стильного стандартного облика автомобиль получил эксклюзивные белые 24-дюймовые диски, расширенные колёсные арки, удлинённые боковые юбки и выдвижные подножки. Карбоновые вставки появились на задних стойках, а сзади установлены большой спойлер на крыше и едва заметный спойлер на багажнике.

В стандарте флагманский Zeekr 9X оснащён подключаемым 2,0-литровым турбомотором и тремя электромоторами суммарной мощностью 1381 л.с. Этого достаточно, чтобы разгоняться до 100 км/ч за 3,1 секунды.