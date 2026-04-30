Электрический универсал Li i6 представлен в Китае в двух версиях мощности.

Пока автопроизводители спорят о том, что именно сейчас хочет покупатель – универсал, лифтбек или кроссовер, компания Li Auto поступила проще.

В столице КНР состоялась премьера полностью электрической модели Li i6, которая отказывается выбирать одно «амплуа». Этот премиальный автомобиль со спортивным силуэтом предлагает владельцу сразу три ипостаси.

Новинка сохранила фирменную стилистику бренда, а именно – узкую светодиодную полосу под лобовым стеклом и агрессивный «прищур», но инженеры сознательно пожертвовали 50 мм колесной базы по сравнению с более крупным i8. У i6 она составляет ровно 3000 мм против 3050 у старшей модели.

Габариты «китайца»: длина 4950 мм, ширина 1935 мм, высота 1655 мм.

Батареи емкостью 87 киловатт-часов хватает, чтобы заднеприводная модификация мощностью 340 л.с. преодолела на одной зарядке порядка 700 км, тогда как полноприводный вариант с отдачей в 540 л.с.– порядка 600 км. Максимальная скорость у обеих версий ограничена на отметке 180 км/ч.

Ответа на главный вопрос – будет ли модель официально поставляться в Россию? – пока нет.