Больше половины владельцев китайских авто в РФ пережили зиму без поломок

По результатам опроса, проведенного "Авто.ру" (результаты есть в распоряжении "Российской газеты"), большинство владельцев автомобилей китайского производства не столкнулись с существенными техническими проблемами в течение зимнего периода. Доля автовладельцев, обращавшихся в сервис не более двух раз, составила 35%, в то время как 54% респондентов сообщили об отсутствии каких-либо неисправностей. Эти данные практически идентичны показателям для владельцев автомобилей других иностранных марок.

В этом году произошли некоторые изменения в предпочтениях российских водителей в отношении китайских брендов. Хотя Haval и Geely сохранили свои позиции, доля упоминаний Chery снизилась на 10% по сравнению с 2025 годом, что коррелирует с уменьшением присутствия марки на рынке.

Сервисные обращения

Исследование выявило, что более половины автовладельцев не имели проблем с техническим состоянием своих автомобилей зимой. Интересной тенденцией стало увеличение числа автовладельцев (38%) автомобилей возрастом до трех лет, которые не обращались за ремонтом ни разу, что на 3% больше, чем в прошлом году. При этом, как и ранее, около 4% всех автомобилей (независимо от возраста) потребовали пять и более ремонтов.

Расходы на ремонт

В отношении затрат на ремонт существенных изменений не наблюдается. Если год назад около трети респондентов (35%) потратили на ремонт менее 20 тысяч рублей, то этой зимой их доля составила 30%. Группа, потратившая от 20 до 50 тысяч рублей, сократилась на 2% до 37%. При этом 20% опрошенных сообщили о расходах от 50 до 80 тысяч рублей, что на 5% больше, чем годом ранее.

Основные причины обращений

Большинство причин обращений в сервис остаются схожими с прошлогодними. Заметно возросло число случаев, связанных с разрядкой аккумулятора в сильные морозы (с 18% до 24%). Проблемы с запуском двигателя возникли у 16% водителей (против 15% в 2025 году), а неисправности тормозной системы отметили 11% респондентов.

Уровень удовлетворенности:

Удовлетворенность владельцев китайских автомобилей зимней эксплуатацией стабилизировалась после роста в прошлом году. 80% оценивают свой опыт на 4 или 5 баллов по пятибалльной шкале. Остается неизменно низкой доля полностью недовольных автовладельцев – менее 1%.

Исследование, проводимое третий год, подтверждает устойчивый уровень принятия китайских автомобильных брендов. 26% респондентов отмечают улучшение своего отношения к ним, 20% сохраняют положительное мнение, а 39% относятся ко всем маркам нейтрально, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году.

По мнению трети опрошенных (33%), владельцы китайских автомобилей сталкиваются с поломками так же часто, как и водители других иностранных марок. Количество тех, кто считает, что китайские авто ломаются значительно чаще, сократилось с 7% до 4%.

Медианные расходы на обслуживание китайского автомобиля зимой составили 21 тысячу рублей, из которых 12 тысяч пришлись на запчасти. Для сравнения: медианный чек на отечественный автомобиль составил 16,3 тысячи рублей.

Опрос проведен в апреле 2026 года среди 1715 владельцев автомобилей во всех регионах России.