Ford прощается с легендарной 6-ступенчатой АКПП 6R80

Компания Ford свернула выпуск легендарной шестиступенчатой автоматической коробки передач 6R80, завершив ее производство в конце апреля 2026 года на заводе Livonia Transmission. За 21 год эта трансмиссия устанавливалась на множество популярных моделей, включая пикап F-150, внедорожник Expedition и спорткар Mustang.

Хотя коробка 6R80 получила широкое признание, на некоторых версиях пикапов F-150 у нее выявили недостаток: преждевременный износ охлаждающих трубок трансмиссионного масла, что грозило перегревом и дорогим ремонтом. Тем не менее, этот агрегат долгие годы оставался залогом успеха многих автомобилей Ford.