Audi отзывает почти 2700 кроссоверов Q5

Почти 2 700 кроссоверов Audi Q5 и Q5 Sportback 2025 модельного года отзывают в Канаде из-за потенциально неисправных преднатяжителей ремней безопасности на передних сиденьях. Эти механизмы при аварии должны автоматически подтягивать ремень, чтобы снизить риск травм, однако у отзываемых машин их работа может быть нарушена.

© Audi

В чем именно заключается дефект, не раскрывается, но всем владельцам рекомендуют посетить дилерский центр для бесплатной замены ремней безопасности обоих передних кресел. Об этом сообщает издание tarantas.news.