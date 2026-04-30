Lada Azimut получит опцию, уникальную для автомобилей Lada

На главном конвейере АвтоВАЗа на новом роботизированном стенде начали устанавливать панорамную крышу, которая ранее на автомобилях Lada не устанавливалась.

В операции задействуется уникальное оборудование, разработанное специально под проект выпуска Lada Azimut. Технику спроектировал, поставил и отладил российский подрядчик. Роботизированный стенд смонтирован в начале линии сборки №1, где также производятся Lada Aura и Vesta.

Монтаж прежде не устанавливавшейся на серийные модели АвтоВАЗа "панорамы" происходит без остановки основного конвейера. Кузов для этого перенаправляется на отдельный участок, где операцию по установке осуществляют с помощью автоматического манипулятора всего за четыре минуты.

Высокотехнологичные гайковерты автоматически осуществляют затяжку винтов по всему периметру панорамной крыши. В случае возникновения несоответствия гайковерт останавливается и подает сигнал оператору, говорится в пресс-релизе предприятия.

Уточним, что кроссовер Lada Azimut первым из всего модельного ряда получит панорамную крышу со сдвижным люком. Согласно производственному плану, такую опцию получат около 40% всех Azimut. Серийное производство модели должно стартовать в Тольятти в сентябре 2026 года.

