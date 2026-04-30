Представлен Lincoln Navigator Serena Williams: кастомный SUV в цвете Perfect Rose

Экс-первая ракетка мира среди теннисисток Серена Уильямс превратила свой новый внедорожник в настоящее произведение искусства, заказав по индивидуальному проекту Lincoln Navigator. Автомобиль окрашен в редкий оттенок Perfect Rose с блестящим эффектом, а на кузове появились уникальные значки в виде розы и сердечка. Среди деталей, которых нет ни в одной серийной версии, — гравировка на порогах с фразой «Keep going» и годами рождения близких спортсменки. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Lincoln

Интерьер автомобиля также подвергся значительной персонализации. Кристин Уэйкфилд, дизайнер по цвету и материалам, вместе с командой Lincoln подобрали для салона кожу насыщенного коричневого оттенка с почти незаметной перфорацией в форме теннисных мячей. Плюшевый ковролин из овчины добавляет уюта, а скрытые розовые вставки в перчаточном ящике и других нишах придают дизайну некую игривость. Особое внимание привлекли декоративные элементы с ручной росписью и розовыми акцентами на фоне общей тёплой гаммы.

Этот Navigator — не из ряда стандартных люксовых автомобилей, а скорее демонстрация личного стиля. Для Уильямс модель имеет символическое значение: свой первый полноразмерный «Навигатор» она приобрела ещё в конце 90-х годов, и с тех пор сохраняет привязанность к бренду. Кастомизация для премиальных автопроизводителей сегодня — мощный инструмент удержания клиентов, и опыт спортсменки подтверждает это. В итоге автомобиль сочетает в себе привычный простор и комфорт семейного внедорожника с уникальными элементами, отражающими личность хозяйки.