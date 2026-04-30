Очередь из четырех тысяч машин образовалась на Крымском мосту утром 30 апреля
Пробка длиной 30 километров образовалась утром 30 апреля на Крымском мосту. Как пишет Baza, при въезде скопилась очередь из четырех тысяч машин.
Въезд на мост перекрыли ночью из-за атак украинских беспилотников. К 10:00 мост все еще не открыли, водители в очереди курят кальян, угощают друг друга бутербродами, раздают воду и лекарства, уточняется в публикации.
Минтранс РФ сообщил, что в 2026 году на Крымском мосту сохраняются обязательные процедуры досмотра транспорта, багажа и пассажиров. В министерстве уточнили, что введено новое ограничение: проезд по мосту запрещен для электромобилей и гибридных автомобилей.
В Министерстве обороны РФ отчитались, что за ночь 30 апреля силы ПВО ликвидировали 189 украинских беспилотников над 14 российскими регионами.