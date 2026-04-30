Geely показал доступный кроссовер с функцией массажа и люком в крыше
Geely создал гибридный кроссовер за 1,5 млн рублей. В Китае дебютировал самозаряжающийся гибридный Geely Monjaro i-HEV. Его расход топлива составляет 4,75 л на 100 км, а разгон до сотни занимает 8,3 секунды. Стартовая цена модели без учёта скидок —21,3 тыс. долларов (примерно 1,5 млн рублей). Об этом сообщает CarNewsChina.
29 апреля Geely выпустила на внутреннем китайском рынке модель Monjaro с традиционной гибридной установкой i-HEV. Система объединяет ДВС, интегрированную одноступенчатую трансмиссию DHT и электромотор. Кроме того, небольшая батарея не позволяет автомобилю проезжать значительные расстояния на чистом электричестве.
В список оснащения Monjaro i-HEV вошли 50-ваттная беспроводная зарядка, панорамный люк, передние сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем, а также 16 динамиков. За безопасность отвечает система G-Pilot H3 с функцией автопилота на автомагистралях. Комплекс объединяет 12 ультразвуковых датчиков, три радара миллиметрового диапазона и 11 камер.