Jaecoo 5 SHS получил гибрид на 224 л.с.

На испанском рынке стартовали продажи доступной гибридной версии кроссовера Jaecoo 5 SHS, которая призвана стать бестселлером марки. Новинка сочетает относительно невысокую цену с мощной силовой установкой и богатым оснащением. Об этом сообщает портал tarantas.news.

Гибридная система включает 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор, суммарно выдающие 224 лошадиные силы и 295 Нм крутящего момента. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 175 км/ч. Производитель заявляет средний расход топлива на уровне 5,3 литра на 100 километров. Кроссовер оснащён автоматической коробкой передач и передним приводом, а компактная батарея позволяет непродолжительное движение на электротяге.

Базовое исполнение Pure оценено в 29 395 евро, тогда как комплектация Exclusive с расширенными возможностями обойдётся в 32 395 евро. Даже в начальной версии предусмотрены цифровая приборная панель, крупный экран мультимедийной системы, адаптивный круиз-контроль и комплекс водительских ассистентов. Версии дороже дополнены панорамной крышей, электрическими приводами и повышенным уровнем комфорта.

На фоне конкурентов новинка предлагает привлекательное сочетание цены и характеристик, будучи заметно дешевле многих популярных гибридных SUV с аналогичной мощностью и оснащением. Jaecoo делает акцент не только на стоимость, но и на ускоренный вывод новых моделей, укрепляя свои позиции в Европе. В итоге модель 5 SHS рассчитывает привлечь покупателей простой формулой — больше производительности и оборудования за меньшие деньги, что может серьёзно повлиять на ситуацию в данном сегменте.