"Единая Россия" против снижения нештрафуемого порога скорости

В партии "Единая Россия" выступают против снижения нештрафуемого порога скорости, заявил секретарь ее генерального совета, первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев.

© Российская Газета

Ранее в Центре организации дорожного движения сообщили о технической готовности камер к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2-3 км/ч.

"Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. "Единая Россия" последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жестко блокировать подобные инициативы", - приводит слова Якушева пресс-служба "ЕР".

Напомним, наказание за превышение скорости предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях: за превышение ее на 20 км/ч грозит штраф 750 рублей. Это единственная мера, которая давно действует в отношении таких нарушителей.